Incepe perioada arderilor ilegale de miristi, in weekend incendii pe 100 ha la munte, pompierii au mers pe jos kilometri, i-au ajutat localnicii cu masini de teren, amenzile ajung la 3.000 de euro

Incepe perioada arderilor ilegale de miristi, in urma cu cateva zile au ars o suta de hectare la munte, pompierii au ajuns pe jos, i-au ajutat localnicii cu masini de teren."In aceasta perioada asistam la o crestere a incendiilor de vegetatie uscata", arata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Un astfel de incendiu a fost inregistrat sambata in localitatea Moara de Padure din comuna Baisoara. La misiune au luat parte echipajele de la Baisoara si Turda, iar in sprijin s-a deplasat si o ... citește toată știrea