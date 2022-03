Incepe Postul Pastelui, ce traditii si obiceiuri se tin in aceasta perioada. Ce este strict interzis sa faci in cele 40 de zile

Postul pastelui, sau Postul Mare dureaza 40 de zile si incepe anul acesta pe 7 martie. Postul Pastelui este considerat de enoriasii ortodocsi ca fiind cel mai dur post de peste an, pentru ca in cele sapte saptamani nu exista doar doua dezlegari la peste, in rest, cei care tin acest post nu au voie sa consume nimic de provenienta animala si alcool.Singurele zile de anul acesta in care credinciosii au dezlegare la peste sunt in ziua de Praznicul Bunei Vestiri pe data de 25 martie si de ziua ... citeste toata stirea