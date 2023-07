Unda verde pentru procesul fostului sef al IPJ Cluj, Rus Mircea Ion, trimis in judecata pentru abuz in serviciu.Procesul fostului sef al IPJ Cluj, Rus Mircea Ion a iesit din procedura de camera preliminara. Judecatorul a considerat ca rechizitoriul a fost intocmit legal si dosarul poate fi trimis in judecata."In baza art. 345 alin.1-2 si art.346 alin.2 Codul procedura penala respinge ca neintemeiate cererile si exceptiile formulate de catre inculpatul R.M.I. prin avocat ales, privind ... citeste toata stirea