Consiliul Judetean Cluj a scos la licitatie in SICAP un contract cu o valoare maximala de 6,4 milioane lei pentru achizitionarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea unui circuit turistic de bicicleta de 92,4 kilometri in Muntii Apuseni, pe raza judetului. Acesta este doar tronsonul Clujului dintr-un proiect mai mare, denumit "VELO Apuseni - Amenajare trasee cicloturistice in Muntii Apuseni, pe zona Judetelor Bihor, Alba, Cluj", care presupune 242 de kilometri de