Incepe recensamantul populatiei si al locuintelor. Romania s-a angajat sa il faca online

Marti, 1 februarie, incepe recensamantul populatiei si al gospodariilor. Cu o intarziere de un an, Institutul National de Statistica incearca pentru prima oara sa obtina date despre populatie si cu ajutorul tehnologiei. Chestionarele vor putea fi completatea online, insa, cei care nu au acces la tehnologie vor fi sondati fata in fata.Recensamantul populatiei si al gospodariilor incepe din 1 februarie si va dura pana in luna iulie. Pentru inceput, Institutul National de Statistica va colecta ... citeste toata stirea