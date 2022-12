Incepe sa apara fenomenul de polei pe drumurile din Cluj dupa ce temperaturile scad sub zero, mai multe drumuri au fost deja afectate, zeci de tone de antiderapant au trebuit folosite intr-o singura zi.Azi drumurile din Cluj sunt deschise circulatiei dar ieri a fost nevoie de zeci de tone de material antiderapant pentru a scadea riscul de patinaj cauzat de polei. Astfel doar in zona Huedinului in cursul noptii si al acestei dimineti s-a actionat pe 10 drumuri judetene, cu opt utilaje. In ... citeste toata stirea