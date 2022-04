Incepe santierul de executie a Podului Portelanului, cu acelasi constructor care executa celalalt pod nou pregatit de Primarie in Cluj

Din mai, clujenii vor putea vedea lucrari concrete pe santierului Podului Portenalului, abandonat in 2019, dupa ce in zona s-a descoperit un zacamant de sare. Primarul Emil Boc a anuntat, intr-o emisiune la Napoca Live, ca s-a semnat contractul cu noul executant si ca a fost dat ordinul de incepere a santierului, din 26 aprilie. De data aceasta, podul are ca proiectanti Costin si Vlad Birou de Proiectare, o firma din Cluj a unor ingineri care si locuiesc in zona si au oferit garantii ca ... citeste toata stirea