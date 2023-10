Targul de toamna de la Negreni are loc in perioada 05-08 octombrie, iar politistii clujeni indeamna vizitatorii sa isi protejeze bunurile personale in zonele aglomerate, sa nu consume bauturi alcoolice in exces, sa evite implicarea in eventuale conflicte spontane si sa nu urce la volan daca au consumat alcool.Pentru a se bucura de traditionalul targ fara evenimente nedorite, ii indrumam pe participanti sa nu uite de importanta politetei in trafic sau in multime.Incepand de azi si pana ... citeste toata stirea