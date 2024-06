Incepe TIFF 2024. Recomandarile organizatorilor pentru primul weekend de festival

Cea de-a 23-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) incepe azi la Cluj-Napoca si urmeaza sa aduca aproape 200 de filme. Festivalul se desfasoara in perioada 14-24 iunie.Cel mai mare festival de film din tara are in program sute de proiectii, cine-concerte, evenimente speciale si intalniri cu staruri. Peste 150.000 de cinefili sunt asteptati in salile de cinema, dar si in spatiile outdoor si alternative din Cluj-Napoca."Cred ca avem o editie care este la acelasi ... citește toată știrea