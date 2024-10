Incepe vacanta de toamna! Cand vor reveni elevii la scoala

Vineri, 25 octombrie, elevii vor intra in prima vacanta din acest an scolar, dupa incheierea cursurilor.Vacanta va dura o saptamana, iar elevii se vor intoarce in banci luni, 4 noiembrie. Aceasta vacanta de toamna se va aplica elevilor din invatamantul primar si gimnazial, cat si celor din liceu. Urmatorul modul de cursuri va debuta luni, 4 noiembrie, pana vineri, 20 de decembrie.Totodata, dupa vacanta de toamna, elevii vor mai avea urmatoarele ... citește toată știrea