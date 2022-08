Incept concertele in bisericile clujene, de Zilele Culturale Maghiare

Incepe Forumul Muzicii Sacre Maghiare, vineri, 12 august, in avanpremiera Zilelor Culturale Maghiare, Un numar de 77 de lucrari ecleziastice apartinand a 40 de compozitori contemporani maghiari vor putea fi ascultate in 9 biserici timp de 6 zile.Corul Szent Cecilia va concerta in deschidere la Biserica Sf. Mihail, de la ora 19:00. Dirijor: Istvan Potyo. Interpreteaza: Erika Miklosa (soprana), Istvan Horvath (tenor) si orchestra Forum.In avanpremiera festivalului, organizatorii au gandit ... citeste toata stirea