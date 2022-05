Inceputul verii vine cu un val de canicula in Romania! Temperaturi de pana la 31 de grade in Transilvania

Meteorologii au anuntat un val de canicula la inceputul lunii iunie. Prognoza meteo pentru perioada urmatoare in Transilvania.Meteorologii anunta un disconfort termic accentuat la inceputul verii, in Romania, in perioada 30 mai - 12 iunie 2022. Temperaturile vor ajunge pana la 31 de grade in Transilvania, dar in alte parti ale tarii maximele vor ajunge pana la 34 de grade Celsius."In cea mai mare parte a intervalului, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, in medie cu maxime termice de ... citeste toata stirea