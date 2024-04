Inchisoare cu executare pentru soferul drogat care a omorat doi clujeni pe DN1C

Tanarul drogat care a spulberat o familie in Gherla in urma cu cateva luni a fost condamnat la inchisoare cu executare, in urma cu cateva zile, pentru ucidere din culpa.Acesta a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, dupa ce in 21 octombrie anul trecut in jurul orei 20.49, a condus autoturismul marca Volvo XC90 pe DN1C, inspre Bunesti, avand o alcoolemie de 1,22 grame in litrul de sange si fiind sub influenta ... citește toată știrea