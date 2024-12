Incident bizar la o sectie de votare din Floresti! O clujeanca a primit un buletin de vot nul: "M-au crezut senila. Am fost degeaba la vot"

O femeie din Floresti a semnalat, pe retelele de socializare, o situatie grava petrecuta duminica seara, la o sectie de votare din localitate. Aceasta sustine ca buletinul sau de vot pentru Senat nu avea stampila de control pe spate, asa cum prevede legea.Floresteanca a observat neregula in momentul in care a impaturit buletinul de vot pentru Camera Deputatilor, remarcand ca doar acesta avea stampila de control.Ingrijorata, a adus situatia in atentia membrilor comisiei din sectie, insa ... citește toată știrea