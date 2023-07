O aeronava militara C-27J Spartan a suferit o avarie in timpul unui zbor in aceasta dimineata.Ministerul Apararii Nationale arata ca echipajul aeronavei C-27J Spartan, care efectua un zbor de rutina intre Campia Turzii si Otopeni, a raportat o semnalizare la bord cu privire la functionarea defectuoasa a motorului stang. "Luni, 24 iulie, in jurul orei 07.30, echipajul unei aeronave C-27J Spartan, care efectua zbor de rutina pe traiectul Campia Turzii - Otopeni, a raportat o semnalizare la bord ... citeste toata stirea