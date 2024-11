Incident electoral grav la Cluj! Membrii unei sectii de votare sunt cercetati din cauza ca au transportat urna mobila fara escorta politieneasca

Vicepresedintele, o femeie de 57 de ani, si un membru al unei sectii de votare s-au deplasat, la un imobil din Grigorescu, cu urna speciala fara sa fie insotiti de politisti, asa cum prevede legea. O persoana a votat in acest conditii. Politia din Cluj-Napoca investigeaza in aceste momente incidentul.,,In dimineata de 24 noiembrie 2024, in jurul orei 08:00, la sectia de votare nr. 36 din municipiul Cluj-Napoca, a fost semnalata o posibila incalcare a reglementarilor privind utilizarea urnei ... citește toată știrea