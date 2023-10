Relatarea unui caz real petrecut miercuri, 4 octombrie, in cartierul Gheorgheni, iti da fiori pe sira spinarii. Un hot a incercat sa fure o bicicleta, dar a fost vazut de pe balcon chiar de proprietar, in timp ce pleca cu aceasta.A urmat o cursa ca in filme dupa hotul extrem de versat. Acesta a inceput sa isi arunce hainele, ca in filme, pentru a fi mai greu recunoscut si a amenintat ca foloseste un cutit.La un moment dat, in zona Aleii Bizusa s-a urcat in masina unei femei, care era cu ... citeste toata stirea