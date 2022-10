Incident grav la Dej. Un politist s-ar fi impuscat cu arma de serviciu in sediul Politiei

Un agent de politie din cadrul Politiei municipiului Dej a suferit leziuni grave, in urma folosirii armei de serviciu. Potrivit primelor date, el s-ar fi impuscat cu arma din dotare, arata Inspectoratul Judetean de Politie Cluj. Potrivit dejeanu.ro, barbatul a fost transportat in stare grava la spital. Conform IPJ Cluj, cazul este investigat de o echipa operativa, sub coordonarea Parchetului Cluj."La data 31 octombrie, in jurul orei 07.50, la nivelul Politiei municipiului Dej a fost ... citeste toata stirea