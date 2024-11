Incident la Cluj in ziua alegerilor prezidentiale. Un membru a unei sectii de votare, inlocuit. De ce este acuzat

In cadrul alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie a avut loc un incident la una dintre sectiile de votare din Cluj.Un membru al partidului AUR a fost inlocuit din functie, dupa ce ar fi sfatuit alegatorii sa voteze un anumit candidat."Astazi, 24 noiembrie, a avut loc un incident la o sectie de votare din Cluj in urma caruia a fost inlocuit membrul in sectie din partea AUR, intrucat a sfatuit alegatorii sa voteze un anumit candidat. Am adoptat Decizia Nr 115/24.11.2024", au transmis ... citește toată știrea