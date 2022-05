Incident la Cluj: o fetita a ajuns la spital dupa ce o pancarta a cazut peste ea. Cum se simte copilul

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj a intervenit pentru a acorda ajutor medical unei fetite de cinci ani peste care a cazut o pancarta in zona verde de langa Iulius Mall, unde are loc Street Food Festival. Fetita a ajuns la Urgente pediatrice. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj a intervenit in cazul unei fetite peste care a cazut o pancarta in zona Iulius Parc, unde are loc un festival de street food."Am fost solicitati sa acordam prim ajutor medical ... citeste toata stirea