Incident neobisnuit la Cluj. Un autoturism parcat, distrus de un incendiu. De la ce a pornit focul FOTO

Un autoturism a fost devastat de flacari in localitatea Iclod, judetul Cluj. Incidentul este surprinzator, fiind vorba de o masina parcata, nu una in miscare.Pompierii au intervenit prompt, dar incendiul era deja generalizat. Din fericire nu au existat raniti.Conform autoritatilor cauza cea mai probabila ar fi o defectiune electrica."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta ... citește toată știrea