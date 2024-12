Incident socant intr-o scoala din Cluj! Un baietel, de 10 ani, a fost batut de trei elevi chiar sub privirile invatatoarei - VIDEO

Un caz halucinant a avut loc la Scoala Generala nr. 8 din comuna Borsa, judetul Cluj, atunci cand un copil, de 10 anisori, a fost agresat de mai multi elevi chiar sub privirile invatatoarei.O filmare de 21 de secunde arata cum trei elevi agreseaza un baietel din clasa a IV-A, de 10 anisori, timp in care acestia il lovesc in repetate randuri. Baiatul care filmeaza isi incurajeaza prietenii sau colegii prin cuvinte precum ,,bataie" sau ,,mai dai una", potrivit Vasiledale.ro.In tot acest timp, ... citește toată știrea