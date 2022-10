Incident socant pe Aeroportulul "Avram Inacu" Cluj: Un barbat si-a lovit sotia, in fata copiilor si a politiei de frontiera. "Asa o alint"

Un barbat si-a lovit sotia in Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, de fata cu copiii acestora si cu politia de frontiera.Sindicatul Europol a relatat cazul unui barbat care si-a lovit sotia pe Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, in prezenta copiilor si chiar in fata ghiseului de control. Politistul de frontiera l-a amendat cu 4.000 de lei. Ca si scuza, individul a spus ca asa isi alinta el sotia, iar in procesul verbal de sanctionare a tinut sa mentioneze ca "asta nu e fapta, sotia nu a depus ... citeste toata stirea