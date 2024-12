Incident socant! Un adolescent de 15 ani a atacat un barbat de 41 de ani, pe o strada din Cluj-Napoca! Baiatul a fugit imediat de la locul faptei

Un adolescent de 15 ani a atacat un barbat de 41 de ani, pe o strada din Cluj!Baiatul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunile de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Totul s-a intamplat pe 10 noiembrie, in jurul orei 19.20 pe bulevardul 21 Decembrie 1989, din municipiul Cluj-Napoca.Potrivit cercetarilor, un barbat de 41 de ani din din comuna Moldovenesti a fost agresat de un necunoscut, faptasul ... citește toată știrea