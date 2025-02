Incident violent in Cluj! Tanar de 24 de ani, retinut dupa ce a atacat un barbat cu o FURCA. Zeci de persoane, in curtea politiei din Apahida

Un tanar de 24 de ani din comuna Apahida, judetul Cluj, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a atacat cu o furca un pasager ce se afla intr-o duba, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Incidentul violent a avut loc pe 7 februarie 2025, in jurul orei 17:00, dupa ce caruta in care se afla agresorul a acrosat o duba.Dupa impact, intre persoanele implicate a izbucnit un conflict. In timpul altercatiei, ... citește toată știrea