Record al incidentei infectiei cu coronavirus in Cluj-Napoca, dupa ce rata a crescut continuu in ultimele saptamani: azi rata ajunge la aproape 14 cazuri la mia de locuitori.Datele Directiei de Sanatate Publica arata ca azi incidenta e, in Cluj-Napoca, de 13,79 cazuri la mia de locuitori, ceea ce inseamna peste 4.600 de cazuri active in oras. In urma ... citeste toata stirea