Incidenta din judetul Cluj a scazut sub 10 la mia de locuitori. Vezi cat a ajuns incidenta COVID-19 in municipiul Cluj-Napoca

Judetul Cluj a inregistrat o noua scadere a ratei de incidenta a cazurilor COVID-19.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori in judetul Cluj a coborat luni, 7 martie, sub pragul de 10 la mia de locuitori, la 9,66 la mie. Clujul a trecut de 10 cazuri la mia de locuitori, in valul 5 al pandemiei, in 20 ianuarie, dar acum incepe sa scada treptat.Situatia e tot mai buna si in municipiul Cluj-Napoca, unde rata infectarilor a ajuns la 13,14 la mie, cu 4. ... citeste toata stirea