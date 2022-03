Incidenta infectiei cu coronavirus a coborat sub pragul de opt cazuri la mie astazi in Cluj-Napoca, numarul cazurilor active scade cu o suta intr-o zi

Incidenta infectiei cu coronavirus a coborat sub pragul de opt cazuri la mie astazi in Cluj-Napoca, pentru prima data in ultimele saptamani, pe fondul ridicarii tuturor restrictiilor care urmareau sa limiteze raspandirea coronavirusului.Astfel, datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi la 7,81 cazuri la mia de locuitori, de la 8,1 ieri si 8,5 in urma cu doua zile. Aceasta inseamna un numar de ... citeste toata stirea