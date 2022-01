Incidenta infectiei cu coronavirus a crescut cu un caz la mie doar de ieri pe azi, in Cluj, in conditiile in care incidenta din judet e de departe cea mai ridicata din tara, dublu fata de media nationala.Astfel, incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi la 16,38 cazuri la mia de locuitori, in crestere de la 15,12 la mie ieri. E dubla fata de media nationala, care azi a ajuns la 8, ... citeste toata stirea