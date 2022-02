Incidenta infectiei cu coronavirus a crescut la peste 36 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, numarul infectiilor creste cu 500 doar peste weekend

Incidenta infectiei cu coronavirus a crescut la peste 36 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, sunt peste 12.000 de cazuri active azi.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi in Cluj-Napoca incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns la 36,24 cazuri la mia de locuitori, adica aproape 12.200 de cazuri active de infectie, respectiv cazuri depistate in ultimele 24 de ore. Mai exact e vorba doar in oras de 12.193 cazuri active de infectare, mai bine de jumatate din totalul ... citeste toata stirea