Incidenta infectiei cu coronavirus a depasit azi pragul de sase cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, in crestere considerabila fata de ieri.E vorba de o incidenta de 6.47 cazuri la mia de locuitori, fata de 5,85 cazuri la mie ieri. Aceasta inseamna aproape 2.200 de cazuri active, mai exact 2.180, fata de 1.967 ieri, o crestere cu peste doua sute de cazuri in doar o zi.Spre comparatie incidenta la nivel de judet, la randul sau cea mai ridicata din tara, e azi de 4,46 cazuri la mie. ... citeste toata stirea