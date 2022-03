Incidenta infectiei cu coronavirus a depasit borna de noua cazuri la mia de locuitori azi in Cluj-Napoca, dupa saptamani in care a crescut, pe fondul ridicarii restrictiilor de mobilitate.Astfel, incidenta infectiei cu coronavirus ajunge azi in Cluj-Napoca la 9,2 cazuri la mia de locuitori, in crestere de la 8,82 ieri si 8,5 vineri. Sunt peste trei mii de cazuri de infectie confirmate in ultimele doua saptamani in oras, mai exact 3.092, de la 2.964 ieri, o crestere cu peste o suta in acest ... citeste toata stirea