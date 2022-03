Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut azi in Cluj-Napoca la 12,56 cazuri la mia de locuitori, de la 13,14 ieri, arata datele Directiei de Sanatate Publica.E vorba de aproximativ 4.200 de cazuri active azi in oras, adica depistate in ultimele doua saptamani, in scadere de la 4.400 ieri si aproape cinci mii de cazuri active vineri.In judet sunt inregistrate azi aproape sapte mii de cazuri ... citeste toata stirea