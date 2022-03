Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut considerabil la Cluj-Napoca, s-a injumatatit in doua saptamani.Astfel, incidenta a ajuns azi la 16,54 cazuri la mia de locuitori, de la 18,42 in urma cu doua zile si 23,05 in urma cu o saptamana si 30,77 in urma cu doua saptamani.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi numarul cazurilor active de infectie din oras ajunge la 5.560, in scadere de la peste 10.300 in urma cu doua saptamani si in scadere cu peste sase sute in doua ... citeste toata stirea