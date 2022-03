Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut in Cluj-Napoca la 13,14 cazuri la mie astazi, arata datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj. Chiar si asa, aceasta inseamna mii de cazuri active in oras.Datele DSP arata ca la o incidenta de 13,14 cazuri la mie, in Cluj-Napoca sunt inregistrate peste 4.400 de cazuri active, adica descoperite in ultimele doua saptamani. E o scadere considerabila in doua zile, sambata in oras era ... citeste toata stirea