Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut in Cluj sub pragul de 0,5 cazuri la mia de locuitori azi, pentru prima data in ultimii doi ani.Mai exact incidenta infectiei cu coroanvirus a ajuns azi in Cluj la 0,48 cazuri la mia de locuitori, de la 0,5 ieri si 0,59 la inceputul acestei luni.Spre comparatie, in urma cu o luna, in 8 octombrie, incidenta in Cluj era de 1,3 la mie, iar in urma cu un an, in 8 noiembrie 2021 - 9,39 la mie. La cateva luni dupa debutul pandemiei, in 10 noiembrie ... citeste toata stirea