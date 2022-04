Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut la 3,29 cazuri la mia de locuitori azi in Cluj-Napoca, de la 3,4 la mie ieri, ramane singura din judet peste pragul de trei cazuri la mie.E vorba de un numar de 1.107 cazuri active de infectie cu coronavirus in municipiu, in scadere de la 1.142 ieri. Cluj-Napoca ramane singura unitate administrativ-teritoriala din Cluj unde incidenta depaseste trei ... citeste toata stirea