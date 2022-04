Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de 3,5 cazuri la mia de locuitori azi in Cluj-Napoca, in conditiile in care resedinta de judet era singura cu o incidenta peste acest prag, ieri.Astfel, incidenta a scazut la 3,4 cazuri la mia de locuitori azi in Cluj-Napoca, de la 3,53 ieri, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica. Aceasta inseamna putin peste 1.100 de cazuri active in oras, mai exact 1.142, in scadere de la 1.187 ieri. In ... citeste toata stirea