Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de cinci cazuri la mia de locuitori peste weekend in Cluj-Napoca, numarul a scazut cu cateva sute de vineri pana azi.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca incidenta a scazut azi in Cluj-Napoca la 4,86 cazuri la mia de locuitori, de la 5,79 la mie vineri. Numarul cazurilor e azi de putin peste 1.600, la 1.6434, in scadere de la aproape doua mii vineri, conform datelor DSP. ... citeste toata stirea