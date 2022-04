Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de patru cazuri la mia de locuitori azi in Cluj, ramane a doua cea mai mare din tara

Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de patru cazuri la mia de locuitori azi in Cluj, ramane a doua cea mai ridicata rata de infectie din tara, dupa cea din Bucuresti.Incidenta calculata azi in Cluj e de 3,96 cazuri la mia de locuitori, cea mai mare din Romania dupa cea din Bucuresti, 4,4 la mie. Aceasta in conditiile in care in Cluj au fost depistate de ieri pana azi doar cateva zeci de cazuri noi de infectie, un numar mic pentru o zi lucratoare, doar 76, dar Clujul ramane ... citeste toata stirea