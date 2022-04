Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de sapte cazuri la mia de locuitori peste weekend in Cluj-Napoca, arata datele Directiei de Sanatate Publica.Incidenta infectiei cu coronavirus e in scadere continua in ultima luna in contextul ridicarii restrictiilor de mobilitate si activitate si a inchiderii aproape tuturor centrelor de vaccinare din judet. Azi incidenta a ajuns sub pragul de 7 la mie, mai exact 6,97 in Cluj-Napoca, de la 8,02 vineri. In oras sunt inregistrate 2.344 ... citeste toata stirea