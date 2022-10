Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de un caz la mia de locuitori in Cluj, ieri, pentru prima data in ultimii doi ani. Aceasta, in contextul in care incidenta inregistrata la Cluj a fost in fiecare zi din acest interval printre cele mai ridicate din Romania si in majoritatea cazurilor a fost cea mai ridicata din tara, peste Capitala.Astfel, ieri incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns, in Cluj, la 0,95 cazuri la mie, prima data sub pragul de un caz la mie in ultimii doi ... citeste toata stirea