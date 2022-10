Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de un caz la mie in Cluj-Napoca peste weekend, pentru prima data in ultimii doi ani de pandemie.Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut azi in Cluj-Napoca la 0,98 cazuri la mia de locuitori, pentru prima data in ultimii doi ani, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica. In resedinta de judet incidenta a fost constant peste media judeteana zilnic in ultimii doi ani, care la randul ei a fost printre cele mai ridicate din tara. ... citeste toata stirea