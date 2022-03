Incidenta infectiei cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca, 8,1 cazuri la mie azi, de la 8,51 in urma cu doua zile

Incidenta infectiei cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca, chiar daca mai lent, in conditiile in care clujenii au renuntat aproape total la purtarea mastii de protectie, la pastrarea distantei sociale si a celorlalte masuri menite sa limiteze infectia cu coronavirus.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi incidenta infectiei cu coronavirus e de 8,1 cazuri la mie in Cluj-Napoca, ceea ce inseamna putin peste 2.700 de cazuri active de infectie, adica depistate in ... citeste toata stirea