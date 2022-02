Incidenta infectiei cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca, mai putin cu 500 de cazuri fata de ieri

Incidenta infectiei cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca, azi a ajuns la 21,31 cazuri la mia de locuitori, de la 22,73 ieri.Aceasta inseamna un numar de 7.165 de cazuri active de infectie in oras, adica depistate in ultimele doua saptamani, in scadere cu aproape cinci sute fata de ieri, mai exact cu 467 mai putine.Incidenta inregistrata in oras, desi in scadere, este in continuare peste media judeteana, care la randul sau e printre cele ... citeste toata stirea