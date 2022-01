Incidenta infectiei cu coronavirus creste considerabil in Cluj, judetul din tara cu cea mai ridicata incidenta, aproape 12 la mie, dublu fata de media nationala

Incidenta infectiei cu coronavirus creste considerabil in Cluj, judetul din tara cu cea mai ridicata incidenta, dublu fata de media nationala si considerabil peste orice alt judet, in conditiile in care azi in judet a fost depasit pragul de o suta de mii de infectii depistate de la debutul pandemiei.Incidenta infectiei cu coronavirus ajunge azi in Cluj la aproape 12 cazuri la mie, de departe cea mai ridicata din tara - mai exact, 11,95 cazuri la mie, in conditiile in care media nationala ... citeste toata stirea