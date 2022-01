Incidenta infectiei cu coronavirus din Cluj, cea mai mare din tara si dubla fata de media nationala, ajunge azi la aproape 19 cazuri la mie, la mare distanta de orice alt judet exceptand Timisul.Incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi in Cluj la 18,93 cazuri la mie, in conditiile in care media nationala ajunge azi la 9,9 cazuri la mie, la jumatate fata de cea inregistrata in Cluj. Doar in Timis se inregistreaza o incidenta comparabia, 17,54 cazuri la mie, iar a treia cea mai ridicata ... citeste toata stirea