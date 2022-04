Incidenta infectiei cu coronavirus din Cluj-Napoca a scazut sub pragul de 9 cazuri la mie astazi.incidenta a ajuns la 8,77 cazuri la mia de locuitori, de la 9,4 ieri, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica. Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus, respectiv depistate in ultimele doua saptamani, a scazut la randul sau sub pragul de trei mii, la 2.947, de la 3.038 ieri, o scadere cu aproape o suta de cazuri in ultima zi.In judet numarul total al cazurilor active e azi ... citeste toata stirea