Incidenta infectiei cu coronavirus, in crestere continua in Cluj-Napoca, se apropie de pragul de 12 cazuri la mie

Incidenta infectiei cu coronavirus, in crestere continua in Cluj-Napoca, se apropie de pragul de 12 cazuri la mia de locuitori, considerabil peste media judeteana care e la randul sau printre cele mai ridicate din tara. Numarul cazurilor active de infectie se apropie de patru mii, azi.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca incidenta infectiei cu coronavirus e azi in Cluj-Napoca de 11,77 cazuri la mia de locuitori, ceea ce inseamna aproape patru mii de cazuri active de infectie, ... citeste toata stirea