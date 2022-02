Incidenta infectiei cu coronavirus, in crestere continua la Cluj-Napoca, a fost atins un nou record azi.incidenta infectiei cu coronavirus ajunge azi in Cluj-Napoca la nu mai putin de 31 de cazuri la mia de locuitori, un nou record, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica. Aceasta inseamna peste 10.400 de cazuri active in oras, respectiv depistate in ultimele 14 zile. Sunt cele mai multe cazuri de infectie active ... citeste toata stirea